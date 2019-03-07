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رياضة

الطاقم التحكيمي لمباراة الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية يصل اليوم

الخميس 07/مارس/2019 - 08:19 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
يصل اليوم الخميس، إلى القاهرة، الطاقم التحكيمي المكلف من لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لإدارة مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يصل الحكم الرابع، غدا الجمعة إلى القاهرة.

ويتكون طاقم التحكيم من الغانى دانيال لاري، حكما للساحة ويعاونه كل من" النيجيرى أبيل بابا، والتشادى عيسى يايا، والغانى لطيف قاديرى حكما رابعا".

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