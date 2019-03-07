ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

تفاصيل صفقة مكرونة التموين المخفضة.. ومعاون الوزير: ليست سلعة جديدة

الخميس 07/مارس/2019 - 08:15 م
وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية
محمد صبيح
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، إن المكرونة أحد مكونات قائمة السلع التموينية منذ تطبيق منظومة الدعم الجديدة، موضحا أنه لم يتم ضمها حديثا خلال الشهر الجاري كما ذكرت بعض المنصات الصحفية الإلكترونية بعد اجتماع الدكتور علي المصيلحي مع غرفة الحبوب باتحاد الصناعات.

وأوضح كمال، في تصريحات لـ صدى البلد، أنه تم الاتفاق بين التموين وغرفة الحبوب باتحاد الصناعات على زيادة الكميات الموردة إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتصل إلى 30 ألف طن شهريا.

وتابع: يُطرح كيس المكرونة زنة 500 جرام بسعر 4 جنيهات للمستهلك على بطاقات التموين، رغم أن سعر نفس المنتج فى الأسواق الأخرى يتراوح من 5 إلى 6 جنيهات.

وأشار معاون الوزير إلى اتجاه وزارة التموين نحو زيادة كميات المكرونة بالمنافذ التابعة لصرف الدعم لسد العجز في نقص كميات الأرز خلال الشهر الجاري، مؤكدا توافر الأرز الصيني بكميات كبيرة في المحال والمنافذ بداية من أول أبريل.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،عقد اجتماعا مع كل من النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، ووجدى المشد نائب رئيس الغرفة، وبحضور اللواء مجدى الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وممثلى كبرى الشركات المنتجة لسلعة المكرونة ،لحل المشاكل التى تواجه الموردين وكذلك التأكيد على استمرار توريد سلعة المكرونة لصالح الوزارة لطرحها على بطاقات التموين .

وصرح النائب طارق حسانين، أن اجتماع وزير التموين مع الغرفة وممثلى الشركات الموردة لسلعة المكرونة تطرق للعديد من الجوانب الإيجابية ،منها نجاح الغرفة فى توريد أجود أنواع منتجات المكرونة لصالح وزارة التموين للشهر الثالث على التوالى لطرحها للمواطنين على البطاقات ،ضمن المقررات التموينية وبأسعار مخفضة تصل الى 30% مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى ، حيث سيتم توريد كميات من المكرونة تقرب من 30 ألف طن خلال شهر مارس الجارى من خلال 27 شركة منهم 22 شركة قطاع خاص من كبرى الشركات المتميزة وذات أسماء وعلامات تجارية معروفة بالأسواق و5 شركات قطاع أعمال عام .

ترشيحاتنا

حسم عقوبة رئيس الزمالك في شكوى الأهلي.. 21 مارس

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة.. تعرف على التفاصيل.. فيديو

فرج عامر يكشف عن سبب رحيل ياسر إبراهيم للأهلي

الرئيس الجزائري يوجه رسالة إلى المتظاهرين

دبلوماسي سعودي يكشف عن زيارة تاريخية للملك سلمان هذا الشهر

مجدي عبد الغني ينعى والدة خالد لطيف

الدولار يسجل أدنى تراجع له منذ عامين فى نهاية تعاملات الأسبوع

مفاجأة.. أوباميانج يهدد باعتزال اللعب الدولي

نجم الإسماعيلي يدخل دائرة اهتمام الزمالك

خطأ طبي حرمها من الكلام.. الطفلة تبكي من الألم.. والعائلة تناشد الرئيس تبنى حالتها.. صور وفيديو

بعد الـ بي بي سي.. محطات راديو عالمية توقف إذاعة أغاني مايكل جاكسون

الإفتاء: لا يجوز الدخول على شبكات الواي فاي المشفر بدون إذن أصحابها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

فيديو

خطأ طبي حرمها من الكلام.. الطفلة تبكي من الألم.. والعائلة تناشد الرئيس تبنى حالتها.. صور وفيديو
لأول مرة ..زوجة حفيد مؤسس قطر تكشف الظلم الواقع عليهم من تميم ..فيديو
لـ خلاف على العقود.. عامل بريطاني غاضب يهدم منطقة سكنية شيدها بنفسه..فيديو
موجز البلد | الداخلية: مصرع 7 عناصر إرهابية فى تبادل إطلاق النار بـ الجيزة.. شيكابالا: انتظروني في الزمالك بعد شهر..المفتي: لا يجوز اختلاء الطبيب بالمرأة
معلومات جديدة موثقة.. دور علماء ألمانيا النازية في صنع القنبلة الذرية السوفيتية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟