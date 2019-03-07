تفاصيل صفقة مكرونة التموين المخفضة.. ومعاون الوزير: ليست سلعة جديدة





وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،عقد اجتماعا مع كل من النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، ووجدى المشد نائب رئيس الغرفة، وبحضور اللواء مجدى الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وممثلى كبرى الشركات المنتجة لسلعة المكرونة ،لحل المشاكل التى تواجه الموردين وكذلك التأكيد على استمرار توريد سلعة المكرونة لصالح الوزارة لطرحها على بطاقات التموين .



وصرح النائب طارق حسانين، أن اجتماع وزير التموين مع الغرفة وممثلى الشركات الموردة لسلعة المكرونة تطرق للعديد من الجوانب الإيجابية ،منها نجاح الغرفة فى توريد أجود أنواع منتجات المكرونة لصالح وزارة التموين للشهر الثالث على التوالى لطرحها للمواطنين على البطاقات ،ضمن المقررات التموينية وبأسعار مخفضة تصل الى 30% مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى ، حيث سيتم توريد كميات من المكرونة تقرب من 30 ألف طن خلال شهر مارس الجارى من خلال 27 شركة منهم 22 شركة قطاع خاص من كبرى الشركات المتميزة وذات أسماء وعلامات تجارية معروفة بالأسواق و5 شركات قطاع أعمال عام .



قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، إن المكرونة أحد مكونات قائمة السلع التموينية منذ تطبيق منظومة الدعم الجديدة، موضحا أنه لم يتم ضمها حديثا خلال الشهر الجاري كما ذكرت بعض المنصات الصحفية الإلكترونية بعد اجتماع الدكتور علي المصيلحي مع غرفة الحبوب باتحاد الصناعات.وأوضح كمال، في تصريحات لـ صدى البلد، أنه تم الاتفاق بين التموين وغرفة الحبوب باتحاد الصناعات على زيادة الكميات الموردة إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتصل إلى 30 ألف طن شهريا.وتابع: يُطرح كيس المكرونة زنة 500 جرام بسعر 4 جنيهات للمستهلك على بطاقات التموين، رغم أن سعر نفس المنتج فى الأسواق الأخرى يتراوح من 5 إلى 6 جنيهات.وأشار معاون الوزير إلى اتجاه وزارة التموين نحو زيادة كميات المكرونة بالمنافذ التابعة لصرف الدعم لسد العجز في نقص كميات الأرز خلال الشهر الجاري، مؤكدا توافر الأرز الصيني بكميات كبيرة في المحال والمنافذ بداية من أول أبريل.