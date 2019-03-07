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رياضة

اختيار رئيس اللجنة الطبية بالأولمبية محاضرًا لدورة طبية بكوريا

الخميس 07/مارس/2019 - 08:17 م
د. حسن كمال رئيس
د. حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية
محمد رشاد
غادر القاهرة متجها إلى سول د. حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية، ونائب رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي للتايكوندو، بعد ان اختاره ضمن خمسة خبراء في العالم لاعطاء دورة إعداد لأفضل 20 مدرب باللعبة.

وسيكون "كمال"، مسئولا عن ملف التعليم الطبي في دورات الاتحاد الدولي وهي مهمة تسند لأول مرة لطبيب من خارج أوروبا وأمريكا.

وتهتم الدورة بتنمية ورفع المستوى الفني في جميع مجالات اللعبة التى تستضيفها كوريا الجنوبية خلال الايام القليلة المقبلة و بمجال تطبيقات الطب الرياضي للمدربين والتخطيط لمنع الإصابات ورفع مستويات الأداء وكيفية التعامل مع اللاعبين ذوي الأمراض المزمنة بالاضافة .

ومن جانبه أعرب "كمال" عن سعادته باختياره ضمن خمسه افضل محاضرين وخبراء على مستوى العالم، مؤكدا ان مناقشة الطب الرياضي في دورة كبيرة بهذا الحجم يحضرها أفضل 20 مدربا على مستوى العالم في التايكوندو شئ مهم جدا وسيفيد المدربين بشكل اكبر في كيفية التعامل مع الاصابات.

يذكر ان "كمال" تم اختياره مؤخرا مسئولا عن الجزء الطبي في لجنة التعليم على مستوى العالم.
اختيار رئيس اللجنة الطبية بالأولمبية محاضرًا لدورة طبية بكوريا
اختيار رئيس اللجنة الطبية بالأولمبية محاضرًا لدورة طبية بكوريا
اختيار رئيس اللجنة الطبية بالأولمبية محاضرًا لدورة طبية بكوريا
اختيار رئيس اللجنة الطبية بالأولمبية محاضرًا لدورة طبية بكوريا

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