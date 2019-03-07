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منسق مشروع مودة: نستهدف تأهيل 800 ألف شاب سنويا

الخميس 07/مارس/2019 - 08:50 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور أيمن عبدالعزيز، المنسق التنفيذي لمشروع مودة، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن "مودة" مشروع قومي لتأهيل الشباب للزواج، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد كلف به وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي لتنفيذه، خلال مؤتمر الشباب السادس الذي انعقد في جامعة القاهرة.

وأضاف خلال لقائه مع الأعلامي أحمد خيري ببرنامج حال بلدنا علي راديو 9090، أن وزيرة التضامن وجهت بإجراء دراسة لنسب الطلاق، وتم الرجوع لإحصائيات عام ٢٠١٧، ووجد أن حالات الطلاق وصلت إلى ١٩٨ ألف حالة سنويا، بمتوسط ٥٤٢ حالة يوميا وهذا عدد ضخم جدا من معدلات الطلاق.

وأشار إلى أن تلك المبادرة تهدف إلى توعية الشباب وتأهيل المقبلين منهم على الزواج، مفيدًا أنهم يستهدفون تأهيل ٨٠٠ ألف شاب من خلال المبادرة سنويا.

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