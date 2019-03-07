تامر أمين: كل واحد فينا فاكر نفسه سبع البرومبة لا يساوي شيء أمام الشهداء

قال الاعلامى تامر امين، ان هناك اجيالا لا تعرف شيئا عن يوم الشهيد ولهذا يجب التذكير لماذا نحتفل بيوم الشهيد فى اليوم التاسع من مارس.



واضاف فى برنامجه "أخر النهار" ان يوم الشهيد صعب على اسر الشهداء ولذلك يجب البحث عنهم ودعمهم والوقف بجانبهم وبالاخص امهات الشهداء التى اتحرمت من وجود ابنائهم، مشيرا الى ان فاتورة البناء والبقاء يدفعها دماء الشهداء.



وتابع: "اوعى تفتكر ان كل واحد فينا سبع البرومبة كل هذا الكلام لا يساوى شيء أمام من قدم ارواحه بحق وحقيقي وانت فقط مستفيد".

