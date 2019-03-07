ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تامر أمين: كل واحد فينا فاكر نفسه سبع البرومبة لا يساوي شيء أمام الشهداء

الخميس 07/مارس/2019 - 08:59 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال الاعلامى تامر امين، ان هناك اجيالا لا تعرف شيئا عن يوم الشهيد ولهذا يجب التذكير لماذا نحتفل بيوم الشهيد فى اليوم التاسع من مارس.

واضاف فى برنامجه "أخر النهار" ان يوم الشهيد صعب على اسر الشهداء ولذلك يجب البحث عنهم ودعمهم والوقف بجانبهم وبالاخص امهات الشهداء التى اتحرمت من وجود ابنائهم، مشيرا الى ان فاتورة البناء والبقاء يدفعها دماء الشهداء.

وتابع: "اوعى تفتكر ان كل واحد فينا سبع البرومبة كل هذا الكلام لا يساوى شيء أمام من قدم ارواحه بحق وحقيقي وانت فقط مستفيد".

موضوعات متعلقة

«الداخلية» توجه رسالة لأمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم

أسر شهداء الجيش والشرطة المكرمين من الرئيس السيسي: «إحنا وهما فداء لمصر».. الزوجة: «كان دايما بيقولي العساكر بتوعي أهم من ابني».. والأم: «شوفته عريس في جنازته وصحابه زافينه للجنة».. شاهد

رشا مهدى تحتفل بيوم المرأة مع أمهات وأبناء شهداء الوطن.. صور

الرئيس السيسي: «مش هنسمح بحدوث مشكلة مياه في مصر».. فيديو

تامر أمين للخونة على السوشيال ميديا: «بينما أنتم تلهون الجيش يصنع المجد»

عبدالرازق توفيق يكتب.. انزل شارك فى الانتخابات

ترشيحاتنا

الدولار يسجل أدنى تراجع له منذ عامين فى نهاية تعاملات الأسبوع

مستخدمو واتساب مهددون بالحظر.. لهذا السبب

لأول مرة ..زوجة حفيد مؤسس قطر تكشف الظلم الواقع عليهم من تميم ..فيديو

مفاجأة.. أوباميانج يهدد باعتزال اللعب الدولي

شاهد.. زوج أنغام بصحبة أولاده من زوجته الأولى

شربوه زبادو بالبرشام.. التفاصيل الكاملة لـ مقتل سائق توك توك بشبرا الخيمة

الصحة : إقالة جمال شعبان مدير معهد القلب واحالته للتحقيق لتقصيره فى عمله

المصائب لا تأتي فرادى.. ريال مدريد يعلن غياب فاسكيز وكارفخال للإصابة

ميريام فارس تظهر بإطلالة مثيرة في جلسة تصوير.. صور

انتقادات لـ النظام القطرى ووصفه بـ الدكتاتورى لانتهاكه حقوق العمال

احذر يا أهلي .. فيتا كلوب لا يعرف الهزيمة على ملعبه

المخابرات الدولية تتابع ما يكتبه المصريون على مواقع التواصل لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

فيديو

شاهد..حشود من القرود تهاجم المواطنين وتسرق متعلقاتهم في السعودية
شاهد.. لحظة تحطم طائرة شحن في سماء ولاية تكساس الأمريكية
خطأ طبي حرمها من الكلام.. الطفلة تبكي من الألم.. والعائلة تناشد الرئيس تبنى حالتها.. صور وفيديو
لأول مرة ..زوجة حفيد مؤسس قطر تكشف الظلم الواقع عليهم من تميم ..فيديو
لـ خلاف على العقود.. عامل بريطاني غاضب يهدم منطقة سكنية شيدها بنفسه..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟