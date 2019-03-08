ولاء الشاذلي فنانة تحول الخشب إلى أعمال فنية بالحرق.. فيديو وصور

رصدت كاميرا موقع صدي البلد أمس الخميس الفنانة ولاء عطية الشاذلي وهي محاسبة إلا أنها أحبت الرسم بطريقة الحرق على الخشب وتخصصت فيه، وقد شاركت اليوم في معرض الحرف التراثية الذي نظمه متحف النسيج بشارع المعز،ضمن احتفالية يوم المرأة العالمى بعنوان "الأيدى الناعمة – المرأة المصرية فى مائة عام".



وقالت لكاميرا موقع صدي البلد إنها مارست عدة أنواع من الفنون منها الديكوباج والتطريز والكروشيه،لكنها أحبت الرسم، وفكرت أن تستخدم خامة مختلفة وكان الخشب خاصة أنه ليس متداول كثيرا، وأحببت أن أظهر للناس جمال الرسم بالحرق علي الخشب



وتابعت: أختار قطعة الخشب بعناية جدا ولا بد أن تكون صلبة بشكل كافي،وذات مسام ناعمة بلا أي تموجات او مسام واسعة، وذلك حتي يظهر الحرق عليها بشكل واضح، وأبدأ الرسم بالرصاص ثم الحرق بمكواة صغيرة مثل مكواة اللحام، وأسير على خطوط الرصاص،وأنوع الدرجات ما بين فاتحة وغامقة وظل ونور.



وأكدت أن الدقة في العمل مطلوبة وقد وصلت إليها بعد فترة حيث لم أكن بهذه الدقة في البداية،وتمرنت كثيرا حتي وصلت للاحتراف،كي أكون دقيقة وصبورة بالقدر الكافي، لأن أي خطأ مهما كان صغيرا يفسد العمل الفني ويضيع الخامة كلها،لذلك الارتجال صعب في خامة الخشب، ولا بد أن اراعي السير بدقة فوق الخطوط المرسومة مسبقا.



وأضافت: كل قطعة تأخذ وقتا حسب الرسم، ونوعية الخشب الذي أستخدمه ليس متوفرا بسهولة لأنه له مواصفات خاصة تتحمل الحرق، وشاركت في معارض منها في المتحف المصري بالتحرير، وأكثر الأشكال التي أرسمها وأصممها مستمدة من الحضارة المصرية،لتؤكد هويتنا ومصريتنا أمام الآخرين خاصة الأجانب.