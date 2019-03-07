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توك شو

خبير عسكري: عمليات رصد لتحركات الجماعات الإرهابية للتعامل معهم.. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 08:54 م
صدى البلد
توك شو
كشف اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، تفاصيل اكتشاف وتدمير 9 فتحات أنفاق على الشريط الحدودي بشمال سيناء.

وأوضح "العمدة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" أن أهمية اكتشاف هذه الفتحات هو منع طرق إمداد الإرهابيين، وتجفيف منابع الإرهاب حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وشدد على أن قوات الأمن المصرية قادرة على اقتلاع جذور الإرهاب اللعين بإمكانياتها وجهودها، لافتًا إلى أنه يوجد عمليات رصد وتتبع لحركة الجماعات الإرهابية للتعامل معهم قبل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

وأشار إلى أن عناصر قوات مكافحة الإرهاب لها تحركات إيجابية وأنشطة قوية لإيقاف أي عملية تمويل أو دعم للعناصر الإرهابية، موضحًا أن الإرهاب يستهدف سقوط الدول.

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