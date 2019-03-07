تكريم دينا وصفاء جلال في مهرجان عايشة الرياضي .. أبريل المُقبل

ينطلق منتصف شهر أبريل المقبل، أول مهرجان رياضي في مصر، بعنوان "عايشة"، ويجمع أكثر من 1000 سيدة مصرية، إلى جانب أكثر من 30 مدربا رياضيا؛ لدعم السياحة المصرية ومحاربة السمنة.



ويتناول مهرجان "عايشة" أهمية الرياضة بصفة عامة، والرقص بصفة خاصة، الذي يُعد من أهم أنواع الرياضة لإنقاص الوزن مثل "الرقص الشرقى، الزومبا، الايروبكس".



ويعد هذا المهرجان الرياضي الأول من نوعه في مصر، ويشهد تكريم عدد من الشخصيات الرياضية والفنية من بينهم الفنانة دينا، وصفاء جلال، وميسرة، من تنظيم عائشة بابكر.