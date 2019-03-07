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أخبار العالم

جنرال أمريكي: الرئيس الأفغاني يؤيد المحادثات بين أمريكا وطالبان

الخميس 07/مارس/2019 - 08:50 م
صدى البلد
رويترز
قال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية اليوم الخميس إن الرئيس الأفغاني أشرف غني أيد بدء محادثات سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان رغم ما أبداه علنا من مخاوف.

وأضاف فوتيل في جلسة بلجنة القوات المسلحة في مجلس النواب "ما أراه بحكم مناقشاتي الوثيقة مع (المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد) هو أنه يتشاور في الواقع مع الرئيس غني بشكل دوري، ويطلعه على تطورات الموقف وأن بدء هذه المباحثات تم بعلم وتأييد الرئيس غني".

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