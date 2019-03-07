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رياضة

بني سويف يفوز على أسوان بثنائية نظيفة ويقترب من الممتاز

الخميس 07/مارس/2019 - 10:14 م
بني سويف يفوز علي
بني سويف يفوز علي أسوان بثنائية نظيفة ويقترب من الممتاز
محمد عبد الحليم
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف على نظيره تحرير أسوان بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس على ملعب استاد بني سويف ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني.

بدأ بني سويف بتشكيل مكون من الحارس محمد السيد عبد الستار، واللاعبين، عبد الواحد عبدالعزيز، عمرو الصفتي، شريف محمد حافظ، محروس محمد، معتز محروس، محمود عاطف ميسي، على محمد علي وزة، محمد علي صادق، كريم أشرف، سيد شعبان.

بدأ تحرير أسوان بتشكيل مكون من،  الحارس أحمد مصطفى صادق، واللاعبين شاذلي حسن، أحمد أبو زيد عبد الباري، أحمد فوزي جمال، على مصطفى، يوسف صادق، أحمد سعيد، حمزه عيد، زياد طارق، أحمد عبد الرازق، أحمد  سيد.

بدأ اللقاء بهجوم ضاغط، وامتلاك كامل للكرة من قبل فريق بني سويف، وأضاع مهاجم بني سويف محمد علي صادق في الدقيقة 7 هدف مؤكد من رأسية خرجت بسنتيمترات فوق العارضة.

واعتمدت خطة التحرير على دفاع المنطقة ليعتمد علي المرتدات في ظل اندفاع بني سويف الهجومي وفي الدقيقة 21 تمكن دفاع التحرير من التصدي لهجمة فردية من كريم أشرف، حيث راوغ الدفاع لينطلق داخل المنطقة ويسدد الكرة باتجاه المرمي لترتطم بغابة من سيقان دفاعات التحرير، كما نجح حارس التحرير في التصدي من تسديدات بني سويف في الربع الأخير من الشوط الأول، بينما لم يختبر حارس بني سويف سوي في كرة وحيدو من تسديدة أحمد سعيد في الدقيقة 35.

وترجمت خطورة بني سويف في الدقيقة 39، بعد أن رفع معتز محروس عرضية من كرة ثابتة أحرز منها سيد شعبان، هدف فريقه الأول برأسية أودعها على يمين حارس التحرير لينتهي الشوط الأول بتقدم بني سويف على التحرير بهدف مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني يستمر ضغط بني سويف، لينجح محمد صادق في إحراز الهدف الثاني لبني سويف، وتسابق لاعبو بني سويف في إهدار الفرص عقب الهدف الثاني ولكن دفاع تحرير أسوان أفسد جميع الهجمات لينتهي اللقاء بفوز ثمين لبني سويف بهدفين دون رد. 

أدار المباراة، محمد يوسف من منطقة الغربية ومساعداه مصطفى حسن، وتامر سمير، من منطقة الإسماعيلية، وحكم رابع أمير السيد، من منطقة الإسماعيلية،وراقب الحكام محسن لطفي، ومن لجنة المسابقات شوقي الجبالي.

بهذا الفوز يرفع بني سويف رصيده إلى النقطة 42 بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد تحرير أسوان عند 21 نقطة بالمركز الثالث عشر.
بني سويف يفوز على أسوان بثنائية نظيفة ويقترب من الممتاز
بني سويف يفوز على أسوان بثنائية نظيفة ويقترب من الممتاز
بني سويف يفوز على أسوان بثنائية نظيفة ويقترب من الممتاز
بني سويف يفوز على أسوان بثنائية نظيفة ويقترب من الممتاز

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