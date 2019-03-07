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توفيق عكاشة يهاجم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي .. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 08:52 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكد الإعلامي توفيق عكاشة؛ إن مصر تعيش الآن حروب الجيل الخامس؛ وهناك عدد من الأسباب متعددة لإطلاق هذا النوع من الحروب على مصر.

وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم»؛ المذاع على فضائية «الحياة»؛ أن فلسفة اختراع الإنترنت والتواصل الاجتماعي تتبلور حول نظريات القطيع؛ و وقال : «على النت هتلاقي 50 واحد بيتكلموا ويقودوا مليون، وأنت من غير ما تفكر تمشي وراهم، استغلال نظرية القطيع خلت اللي قاعد في أمريكا يحركك».

وتابع عكاشة : «الصين عرفت الحكاية من أولها، وعملت فيسبوك وتويتر خاص بيهم، وهما برضه بيطبقوا نظرية القطيع على شعبها ولا تتركه لأحد غيرها يلعب به أو يحركه»؛ موضحا أن ألمانيا حاولت صناعة شبكة إلكترونية خاصة إلا أنها فشلت في الأمر.

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