حمدي رزق: الدولة بتصرف دم قلبها على التموين والعيش

قال الإعلامي حمدي رزق، إن منظومة العيش والتموين عليهم إجماع من المواطنين والخبراء، نظرا لوصول الدعم للمواطن بشكل مباشر، وهو ما يمثل حالة من الاطمئنان للجماهير.



وتابع، "رزق" خلال تقديمه برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، أن أهل الريف هم من يشعرون برضا كبير من كلا المنظومتين مقارنة بأهل المدن، نظرا لما يقدم لهم من خدمات تموينية تليق بالمواطن المصري.



وأشار الإعلامي، إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتلك المنظومات الخدمية أكثر من غيرها، قائلا أن "الدولة بتصرف دم قلبها عليهم".