تامر أمين: باريس سان جيرمان خسر بسبب حضور تميم.. فيديو

قال الاعلامى تامر امين إن ماحدث امس زلزال كروى كبير بعد إقصاء باريس سان جيرمان مانشستر يونايتد فى اللحظات الاخيرة وإقصائه من بطولة دورى ابطال اوروبا.



واضاف تامر امين فى برنامجه " آخر النهار " انه مع قناعة الجميع بأن سان جيرمان الأقرب للصعود خاصة أنه مدجج بالنجوم الكبار فى عالم كرة القدم بالاضافة الى انهم فائزون خارج اراضيهم بهدفين دون مقابل.



وتابع ان الدبابة البشرية استطاع تسجيل هدف ثان بسبب خطأ ساذج لا يفعله حتى شريف إكرامي.



وتابع: "سبب النحس اللى لازم باريس سان جيرمان كان بسبب تواجد امير قطر تميم فى الاستاد وتشجيعه لان النادى يملكه رجل اعمال قطرى ناصر الخليفي"، مشيرا الى انه فى كل مرة يحدث نفس الموقف مع حضور تميم ويخسر الفريق.

