المرأة صانعة التغيير وشريكة في التنمية بمتحف رشيد الوطني.. فيديو جراف

أعد متحف رشيد الوطني فيديو جراف بعنوان"غوايش"يكشف دور المرأة المصرية ومساهمتها في المجتمع عبر العصور،مركزا علي المرأة الرشيدية،والتي كانت حسب الفيديو المحرك الرئيسي في الدفاع عن مدينة رشيد ضد الحملة الإنجليزية بقيادة فريزر عام 1807 م.



واستعرض الفيديو دور المرأة الرشيدية حاليا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة،والتي أصبحت المحرك الرئيسي للمشاركة الفاعلة في نهضة المدينة والحفاظ علي موروثها الثقافي،خاصة مشاركتها في عشرات الأنشطة والفعاليات التي ينظمها المتحف.



وأبرز الفيديو مشاركة النساء في مدينة رشيد في الورش التي نظمها المتحف خلال الفترة الماضية،ومنها ورش الحرف التراثية والخاصة بأشغال سعف النخيل وحصير السمر،والجولات الإرشادية التي نظمها المتحف للتعريف بدور المرأة المصرية عبر العصور من خلال القطع الأثرية المعروضة في المتحف.



من جانبه قال سعيد رخا مدير عام المتحف في الفيديو أن المرأة شريكة في التنمية ومربية للأجيال وصانعة للتغيير ومحركة للتطوير في المجتمع.