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ثقافة

حكاية 3 بنات يبدعن في إعادة تدوير وتشكيل الزجاج.. فيديو وصور

الخميس 07/مارس/2019 - 11:46 م
صدى البلد
علاء المنياوي
كشفت أسماء كمال وهي فنانة متخصصة في إعادة تدوير وتشكيل الزجاج تجربتها مع شقيقتيها، حيث تخرجن جميعا من كلية الفنون التطبيقية قسم زجاج، وقد أحببن تطويع مجال الدراسة في مشروع خاص بهن.

جاء ذلك خلال لقائها مع كاميرا موقع صدي البلد، علي هامش مشاركتها اليوم الخميس في معرض الحرف التراثية الذي نظمه متحف النسيج بشارع المعز، ضمن احتفالية يوم المرأة العالمى بعنوان "الأيدى الناعمة – المرأة المصرية فى مائة عام".

وقالت: نقوم بتجميع الزجاج وندخله أفرانا خاصة لصهر الزجاج، ونضعه في قالب ليأخذ الشكل الذي نصممه، وكل العمل نقوم به في ورشة خاصة بنا في منزلنا وبها الفرن الخاص بالصهر وهو أيضا خاص بنا.

وتابعت: بدأنا العمل عقب تخرجنا قبل عام ونصف، وشاركنا في معرض بالمتحف المصري، ونشارك في العرض بجاليري في الزمالك، وقد كونا هذا المشروع بأنفسنا وساهمت كل واحدة بحصة في ثمن الفرن والخامات والقوالب.

وأضافت: نستحدم زجاجا مصريا وزجاجا مستوردا، ونستخدم الأكاسيد لإكساب الزجاج ألوان معينة، ونضع تصميما لكل قطعة حسب الخامات التي نستخدمها فيها، ونعتمد في التسويق علي صفحتنا بأسم مشروعنا علي الفيس بوك Three-Glassy-Ladies.
حكاية 3 بنات يبدعن في إعادة تدوير وتشكيل الزجاج.. فيديو وصور
حكاية 3 بنات يبدعن في إعادة تدوير وتشكيل الزجاج.. فيديو وصور
حكاية 3 بنات يبدعن في إعادة تدوير وتشكيل الزجاج.. فيديو وصور
حكاية 3 بنات يبدعن في إعادة تدوير وتشكيل الزجاج.. فيديو وصور
حكاية 3 بنات يبدعن في إعادة تدوير وتشكيل الزجاج.. فيديو وصور
حكاية 3 بنات يبدعن في إعادة تدوير وتشكيل الزجاج.. فيديو وصور
حكاية 3 بنات يبدعن في إعادة تدوير وتشكيل الزجاج.. فيديو وصور
حكاية 3 بنات يبدعن في إعادة تدوير وتشكيل الزجاج.. فيديو وصور
حكاية 3 بنات يبدعن في إعادة تدوير وتشكيل الزجاج.. فيديو وصور
حكاية 3 بنات يبدعن في إعادة تدوير وتشكيل الزجاج.. فيديو وصور

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