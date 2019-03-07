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مبعوث روسي: موسكو حريصة على سرعة إنهاء الصراع في أوكرانيا

الخميس 07/مارس/2019 - 09:07 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، حرص روسيا على سرعة إنهاء النزاع في أوكرانيا.
وقال نيبينزيا، في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي وذكرتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "من جانبنا، نحن مهتمون بشكل مباشر بسرعة إنهاء النزاع في أوكرانيا، ونحث بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على تكثيف أنشطة المراقبة في دونباس".

وأشار إلى أنه "في الحديث عن أنشطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فإنه من المستحيل تجاهل الأزمة الأوكرانية الداخلية".
وأضاف نيبينزيا: "في 12 فبراير، اجتمع مجلس الأمن لمناقشة ذلك بخصوص الذكرى الرابعة لتوقيع مجموعة من التدابير لتنفيذ اتفاقات مينسك. ونحن ممتنون لرئيس بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا السفير [إرتوغرول] أباكان، لتعبيره عن تقييمات صريحة للحالة على الأرض، وعلى وجه الخصوص، لتأكيد عدم وجود أدلة على الوجود العسكري الروسي في دونباس".

ولفت إلى أن "تفويض منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لا يقتصر على دونباس ويمتد فوق كامل أراضي أوكرانيا، وعلى وجه الخصوص يتعين على بعثة المراقبة الخاصة مراقبة وضع حقوق الإنسان والأقليات، بما في ذلك اللغوية والدينية والتعليمية في جميع أنحاء أوكرانيا، والحفاظ على الامتثال لها".

وكان ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، قد أعلن في مركز المراقبة والتنسيق المشترك لوقف إطلاق النار، اليوم الخميس، أن الفريق الأمني في دونباس وافق على موعد دخول الهدنة الحالية حيز التنفيذ، والتي من المقرر أن تبدأ غدا الجمعة عند الساعة 1:00 بتوقيت موسكو.

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