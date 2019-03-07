ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانى: إطلاق بوابة المحتوى الثقافي الرقمي يؤكد عودة دور مصر الدولى

الخميس 07/مارس/2019 - 11:35 م
النائب محمد شعبان،
النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان
معتز الخصوصي
أشاد النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بمشروع إطلاق بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري على الإنترنت، مشيرا إلى أن هذا المشروع تم إطلاقه نتجة عودة مصر إلى وضعها ومكانتها على الساحة الدولية والساحة الأفريقية ولا ننكر أنه فى فترة من الفترات حدث انكماش لدور مصر على الساحة أفريقيا ودوليا.

وأكد شعبان لـ"صدى البلد" أن العالم تحول إلى قرية صغيرة بفضل التكنولوجيا الحديثة والإنترنت، مشيرا إلى أنه فى ظل هذه التكنولوجيا الحديثة كان يجب أن يكون لمصر دور فعال مثل كل الدول العظمى على مستوى العالم.

وأشار وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان إلى أن توقيع مصر على الاتفاقيات الخاصة بمشروع إطلاق بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري على الإنترنت يؤكد تواجد مصر إعلاميا على الساحة الدولية وفى مجال تبادل المعلومات، مما يدل على دور مصر المحلى والدولى وأهمية مصر للدول الأخرى، والتى تسعى إلى توقيع اتفاقيات معها.

موضوعات متعلقة

العناني: بوابة المحتوى الثقافي ستتيح الزيارات الافتراضية للمتاحف والمواقع الأثرية

إطلاق بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري.. تحقيق استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد بالتقنية الجديدة .. إتاحته لمستخدمي الإنترنت من شعوب العالم

زين العابدين: إتاحة الثقافة على شبكة المعلومات خطوة طال انتظارها

تفاصيل اتفاقية الآثار والاتصالات لإتاحة المحتوى الثقافى رقميا .. صور

حمودة: بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري تخدم الجميع في المعرفة

محمد عزيز: بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري فكرة افتقدتها الثقافة كثيرا

ترشيحاتنا

ناقد فني: لهذا السبب تزوج حلمي بكر من سهير رمزي.. فيديو

نجم الإسماعيلي يدخل دائرة اهتمام الزمالك

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

ينتحر بسلك مكنسة داخل مسجد بالمنوفية.. وزوجته: كان تعبان نفسيا وبيتعالج

منتجي الدواجن: ظهور فيروس جديد يصيب الطيور.. فيديو

الريال ينهار.. راموس ينقلب على بيريز ويطلب الرحيل

شاهد.. كواليس خناقة لاعبي الإنتاج والاتحاد مع حكم المباراة في الدوري

أسواق: الانخفاض يسيطر على القمح والأرز والفول والزيت

شاهد.. فيديو جديد لحظة اندلاع النيران فى باخرة سياحية بالمعادي .. فيديو و صور

مصدر أمني: تدمير محتويات 4 طوابق فى باخرة المعادى المحترقة

المصائب لا تأتي فرادى.. ريال مدريد يعلن غياب فاسكيز وكارفخال للإصابة

أردوغان يرفع دعوى قضائية ضد السياسية المعارضة مرال اكشنر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

فيديو

فريق عمل مصر تستطيع يقدم مفاجأة لـ المخطط الاستراتيجي للجيل الخامس للهواتف
التموين تزف بشرى سارة للمواطنين خاصة بمنظومة الخبز.. فيديو
لطيفة تغني شو حلو لـ زياد برجي على الهواء.. فيديو
وليد صلاح الدين مهاجمًا منتقدي عمار حمدي: تصريحاتكم تحبط اللاعبين ..فيديو
زياد برجي يسرد تفاصيل تعرفه على زوجته المغربية من فيسبوك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟