برلمانى: إطلاق بوابة المحتوى الثقافي الرقمي يؤكد عودة دور مصر الدولى

أشاد النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بمشروع إطلاق بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري على الإنترنت، مشيرا إلى أن هذا المشروع تم إطلاقه نتجة عودة مصر إلى وضعها ومكانتها على الساحة الدولية والساحة الأفريقية ولا ننكر أنه فى فترة من الفترات حدث انكماش لدور مصر على الساحة أفريقيا ودوليا.



وأكد شعبان لـ"صدى البلد" أن العالم تحول إلى قرية صغيرة بفضل التكنولوجيا الحديثة والإنترنت، مشيرا إلى أنه فى ظل هذه التكنولوجيا الحديثة كان يجب أن يكون لمصر دور فعال مثل كل الدول العظمى على مستوى العالم.



وأشار وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان إلى أن توقيع مصر على الاتفاقيات الخاصة بمشروع إطلاق بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري على الإنترنت يؤكد تواجد مصر إعلاميا على الساحة الدولية وفى مجال تبادل المعلومات، مما يدل على دور مصر المحلى والدولى وأهمية مصر للدول الأخرى، والتى تسعى إلى توقيع اتفاقيات معها.

