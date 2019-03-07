مستقبل وطن بالشرقية يكرم عددا من أسر الشهداء.. صور

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية برئاسة الدكتور محمد سليم، الأمين العام للحزب، اليوم الخميس، احتفالية لتكريم بعض أسر الشهداء والمصابين من رجال القوات المسلحة والشرطة، بمدرسة الشهيد البطل "حازم مكاوي" الثانوية المشتركة بالعباسة بمركز ابوحماد، بمشاركة وفد رفيع المستوى من القوات المسلحة وبحضور نواب الحزب، ولفيف من قيادات العمل العام والإدارة التعليمية بالمركز.



أكد نواب الحزب، حرصهم على تكريم أسر ضحوا بفلذات أكبادهم في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وتقديم الدعم المعنوي والهدايا التذكارية في رسالة تؤكد أن شهداء الوطن وذويهم في القلوب، ولن ينساهم أبناء مصر مؤكدين بأن الإرهاب الأسود لن يقوي علي هزيمة وطن متماسك ولم ينل من عزيمة وإصرار قواتنا المسلحة والشرطة المصرية، على دحرهم وحفظ الأمن والإستقرار.



فيما أكد الدكتور محمد سليم الأمين العام للحزب بالشرقية الانتهاء من إعادة ترميم مدرسة الألفي الإعدادية بـ"منيا القمح" من أعمال دهان خارجية وسباكة من منطلق حبنا لوطننا وإدراك حقيقة قيمته في الاهتمام بالناحية التعليمية، وحتى نكون عونًا للدولة في مرحلة البناء والتنمية من منطلق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، بحضور البرلماني خالد مشهور نائب الحزب بالمركز، وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة، وقيادات تنفيذيين المركز.