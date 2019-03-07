نقيب المحامين يكرم 95 من شيوخ المهنة بالمنوفية.. صور

كرم سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، 95 شيخا من شيوخ مهنة المحاماة بنقابة المنوفية.



جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الأول لشباب محامي المنوفية المقام بقاعة نادي المحامين في شبين الكوم، بحضور خالد راشد، نقيب الفرعية، وأعضاء المجلس الفرعي.



يعقد المؤتمر الأول لشباب المحامين بالمنوفية تحت عنوان “مستقبل نقابة المحامين.. أجيال تتواصل” بمشاركة عدد كبير من شباب المحامين من مختلف جزئيات النقابة.



حضر المؤتمر من أعضاء مجلس النقابة العامة كل من خالد أبوكريشة، الأمين العام، ويحيى التوني، أمين الصندوق، وأحمد بسيوني، وكيل النقابة، وعبدالجواد أحمد، وحسين الجمال، وأدهم العشماوي، وأسامة سلمان، ومحمد الغمري، نقيب جنوب المنصورة.