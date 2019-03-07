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حوادث

تخريج 83 قيادة أمنية يمثلون 34 دولة أفريقية بأكاديمية الشرطة..فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 09:40 م
صدى البلد
محمد صبري - رامى المهدي
نظمت أكاديمية الشرطة -مركز البحوث - حفل تخريج دورتين تدريبيتين للكوادر الأمنية من الدول الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية فى مجال "مكافحة الإرهاب" و"حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة"، اشترك فيها 83 قيادة أمنية يمثلون 34 دولة أفريقية.

يهدف البرنامج التدريبى إلى إثراء ثقافة المتدرب حول التطور الحديث لجرائم الإرهاب وآثارها الخطيرة على الدول وإلقاء الضوء على آليات المنع والمواجهة لظاهرة الإرهاب وتنمية وقدراته التخطيطية والتنفيذية على صياغة وتنفيذ الخطط الأمنية عالية التأمين، والتى تستهدف تأمين المنشآت والشخصيات الهامة والمطارات والأحداث، فضلًا عن تطوير الحس الأمنى ومهارات الأمن الذاتى مما ينعكس إيجابيًا على مستوى الكفاءة الأمنية وتنمية مهارات إدارة الأزمات.

فى ختام الفعاليات تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتميز، حيث أعرب المتدربون عن عظيم شكرهم لوزارة الداخلية المصرية وأكاديمية الشرطة على تلك الخبرات والمعلومات التخصصية الهامة التى اكتسبوها فى مجال عملهم من خلال برنامج تدريبى تعليمى رفيع المستوى.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز أواصر العلاقات مع الدول الأفريقية والاضطلاع بدور مصرى رائد على صعيد العلاقات المصرية الأفريقية، وتحقيقًا لمفهوم الأمن الأفريقى المشترك وتعميق أطر التعاون مع الأجهزة الأمنية بالدول الإفريقية والصديقة لمواجهة المخاطر، التى أصبحت فى غالبها عابرة للحدود، ومؤثرة بتداعياتها على أمن واستقرار الشعوب.

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