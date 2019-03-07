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محافظات

إطلاق اسم الشهيد النقيب محمود محمد بسيوني على مدرسة باﻹسكندرية

الخميس 07/مارس/2019 - 09:34 م
الشهيد محمود محمد
الشهيد محمود محمد بسيوني
أ ش أ
أناب الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، اليوم الخميس؛ لحضور مراسم إطلاق اسم الشهيد البطل النقيب محمود محمد بسيوني الذي استشهد في العملية الشاملة سيناء 2018 على مدرسة الشيخ إسماعيل بقرية بنجر السكر التابعة لإدارة برج العرب التعليمية.

بدأت المراسم بتغير اسم المدرسة إلى اسم الشهيد، ثم سلام الشهيد، تلتها آيات من الذكر الحكيم، وأعرب السكرتير العام المساعد عن اعتزازه بتكريم الشهيد الذي يعد فخرا للوطن.

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