أبو سعدة من جنيف: مكافحة الإرهاب من حقوق الإنسان

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على هامش اجتماعات الدورة الأربعين للمجلس الدولى لحقوق الإنسان ندوة بعنوان مكافحة الإرهاب حق إنسان.



قال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن العمليات الإرهابية تتسبب فى الجور على حقوق الإنسان من حيث أن مهام الدولة الرئيسية هى حماية المواطنين مما يدفعها لاتخاذ بعض التدابير التى توثر على حركة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه تم رفع دعوى قضائية بناء على طلب أهالى أسر الشهداء ضحايا العمليات الإرهابية.



من جانبه، أكد عصام شيحة الأمين العام للمنظمة المصرية والمحامى بالنقض، أن الإرهاب ظاهرة عالمية ولكن فى القلب منها المنطقة العربية، منتقدا المجتمع الدولى لمحاربة الإرهاب نظريا ويبرره عمليا مؤكدا أن الحرب على الإرهاب يستلزم عدم الانتقائية فى التعامل مع خطر الإرهاب.



وأضاف الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقيب أطباء شمال سيناء أنه بالأدلة والفيديوهات كيف تدير العصابات الإرهابية أعمالها وعلى الأخص عمليات التمويل والتسليم والتمويه.