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فن

مزيكا تعيد عرض كليب منار بعد نجاحه على يوتيوب

الخميس 07/مارس/2019 - 09:55 م
صدى البلد
سعيد فراج
أعادت قناة مزيكا عرض كليب المطربة اللبنانية منار، الذي يجمل اسم "كل لما يوحشني حبيبي" من خلال قنواتها التليفزيونية بعد النجاح الكبير الذي حققه الكليب أثناء عرضه على يوتيوب مزيكا.

الكليب يعرض في أوقات مميزة واكدت منار أنها سعيدة بإعادة عرض الكليب مرة أخرى واضافت انه بعد انتهاء عرضه على مزيكا ستقوم بعرضه على عدة قنوات اخرى ليحقق مزيد من الانتشار.

واكدت "منار"، أنها "عملت على فكرة الكليب والتجهيز له مع منتجها سام حمرا لما يزيد عن 3 أشهر وقدمت فكرة مختلفة بتحويل سيارة النجم رشدي أباظة لحمام سباحة وهي الفكرة التي حققت نجاح كبير وقام العديد من الفنانين بتقليدها فيما بعد ومنهم محمد رمضان في أغنية الملك عندما قام بتحويل سيارة مماثلة لحمام سباحة ايضا".

"كل لما يوحشني حبيبي" من كلمات: خالد منير، الحان: محمد راجح، توزيع: أمير سليمان، إنتاج: سام حمرا، والكليب من إخراج: محمد نبيل.
مزيكا تعيد عرض كليب منار بعد نجاحه على يوتيوب
مزيكا تعيد عرض كليب منار بعد نجاحه على يوتيوب
مزيكا تعيد عرض كليب منار بعد نجاحه على يوتيوب
مزيكا تعيد عرض كليب منار بعد نجاحه على يوتيوب
مزيكا تعيد عرض كليب منار بعد نجاحه على يوتيوب
مزيكا تعيد عرض كليب منار بعد نجاحه على يوتيوب

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