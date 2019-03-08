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في نقاط.. تعرف على مزايا وشروط برنامج المحامين وكلاء المستثمرين بالنقابة

الجمعة 08/مارس/2019 - 03:14 ص
صدى البلد
حمادة خطاب
أعلنت لجنة التدريب والبحوث بالنقابة العامة للمحامين، ومقررها عبد الجواد أحمد، وعضو مجلس النقابة العامة، عن فتح باب الاشتراك في (المستوى الأول – التمهيدي) ببرنامج تدريب إعداد المحامين وكلاء المستثمرين، الذي يقام في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين النقابة العامة ووزارة وهيئة الاستثمار، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

ويوضح صدى البلد ، فى هذة السطور شروط ومزايا برنامج المحامي وكيل المستثمر

مكان التنفيذ:

مقرات وفروع الهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة والمحافظات.
مقرات أندية النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات.

موعد التنفيذ:

سوف يخطر محام راغب في الاشتراك بموعد ومكان الدورة وفقا للنقابة الفرعية التابع لها.

شروط الاشتراك:

1 ملء وتعبئة استمارة المشاركة المتاحة على الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين وعلى الصفحة الرسمية للجنة التدريب، أو لدى منسقي التدريب بالقاهرة والمحافظات.

2 إرفاق صورة من كارنيه النقابة 2019، أو 2018.

3 ـ إرسال وتقديم الاستمارة إلى اللجنة بالنقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، وتسليمها لسكرتير اللجنة الأستاذ، محسن أبو سعدة، المحامي خلال أيام (الأحد، والثلاثاء، والأربعاء) من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، أو من خلال رقم الواتس الخاص باللجنة المدون باستمارة المشاركة.

التزامات المشارك حال قبوله:

1 الحضور بالزي الرسمي الكامل.

2 الالتزام بمواعيد انعقاد البرنامج.

3- عدم استخدام الهاتف المحمول في أثناء انعقاد البرنامج.

مزايا المشاركة في البرنامج:

١- المستوى الأول التمهيدي التعريفي مجانا.

٢ ترشيح المحامي المشترك المتميز في المستوى الأول التمهيدي إلى المستوى الثاني للبرنامج، وفقا للاتفاق ورسوم الاشتراك التي سوف يتم مع هيئة الاستثمار.

٣ إدراج اسم المحامي المشارك المتميز بعد اجتيازه المستوى الثاني بجدول المحامين وكلاء المستثمرين، الذي سوف يعتمد بين النقابة العامة للمحامين، من خلال النقابة العامة، والهيئة العامة للاستثمار.

٤ـ المستوى الثاني من البرنامج سوف يمنح بدعم من النقابة وتخفيض من الهيئة العامة للاستثمار.

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