الحكومة تتحفظ على تعديل قانون ذوي الإعاقة قبل تطبيقه رسميا.. معلم الظل منصوص عليه بصلاحيات المرافق التربوي.. لجنة التضامن تقرر تأجيل المناقشات.. وترفض إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي

تضامن النواب تؤجل مناقشة قانون ذوي الإعاقة بعد تحفظ الحكومة

ليس هناك حاجة لتعديل قانون ذوي الإعاقة حاليا

التعليم:

تدريب حوالي 30 ألف معلم من 2015 حتي 2017 على دمج طلاب ذوى الإعاقة



تحفظت الحكومة علي تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية لحين منح فرصة لتطبيقه علي أرض الواقع، وتحفظت علي مشروع قانون معروض أمام لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، لتعديل القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لإضافة "معلم ظل" لمساعدة طلاب ذوي الإعاقة، مؤكدة أن ذلك متاح بالفعل ومطبق حاليا تحت مسمي "مرافق تربوي".



وفي نهاية الاجتماع استقرت اللجنة علي تأجيل مشروع القانون لمنح فرصة لتطبيق قانون ذوي الإعاقة وتحقيق الهدف من مشروع القانون المتحقق نصا في القانون وبعض القرارات الوزارية ولكن يتطلب التفعيل.



ويتضمن التعديل مادة واحدة، حيث يضيف مادة جديدة برقم (11 مكرر)، تنص علي أن "تلتزم مؤسسات التعليم الخكومية وغير الحكومية بتعيين مساعد متخصص أو أكثر يسمي معلم الظل، يتولي متابعة الطالب ذوى الإعاقة في مراحل التعليم، وعلي معلم الظل أن يكون حاصلا علي المؤهلات العلمية والتربوية اللازمة وفقا للمعايير الدولية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات تعيين معلم الظل".



من جانبها قالت الدكتورة هالة عبد السلام التربية والتعليم، إن القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017 ينص علي تحقيق هذا الهدف، وكذلك قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتضمن ما يحقق ما ورد في مشروع القانون، ويتم حاليا توفير مرافق تربوي هو نفس مسمي "معلم الظل"، ولكن علي نفقة ولي الأمر، وليس علي تكلفة الوزارة لصعوبة ذلك عمليا، متابعة: "مشروع القانون جاءت نصوصه عامة تلزم الدولة وإذا لم تلتزم يطبق النص العقابي، والمشكلة في التكلفة المالية".



بدورها، قالت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه ليس هناك حاجة لتعديل قانون ذوي الإعاقة حاليا، ففيما يتصل بالجانب القانوني يعد هذا القانون إنجاز كبير، ومسألة التعديل حاليا فليس وقته، ومن الممكن الإضافة في اللائحة التنفيذية للقانون إذا اقتضي الأمر.



وأشارت "الألفى"، إلي وجود تفاوت في الأرقام الخاصة بعدد ذوى الإعاقة، فهناك تقديرات في مصر تشير إلي أن عدد ذوي الاعاقة يصل إلي 11 مليون، وهناك تقدير آخر يقول إنهم يمثلون 3% من السكان، أي حوالي 3 ملايين، بالتالي هناك تفاوت في الأرقام، كما لا يوجد احصاء شامل لطلاب ذوي الإعاقة، وفكرة معلم لكل طالب ستكون مكلفة علي الدولة.



وتابعت: "الفكرة الأساسية عظيمة، ربما الاشكالية مالية، وما تقوم به وزارة التربية والتعليم من تدريب وتأهيل لمن يقوم بدور المرافق التربوي، بحيث تجده الأسرة بسهولة، ولو وضعنا كل هذا العبء علي الدولة بمفردها صعب جدا، وتعاون المجتمع المدني والقطاع الخاص ضرورة، فهذا التعديل جيد لكن لازم التفكير في التغطية المالية خارج الصندوق".



فيما، قال الدكتور محمد درويش مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي خرج من البرلمان بعد مناقشته تفصيليا في لجنة التضامن، ثم صدق عليه رئيس الجمهورية، هو قانون شامل جامع، وفي اللائحة التنفيذية للقانون المادة 21 تنص علي أن تلتزم الوزارات المختصة بتمكين الشخص ذوي الإعاقة من الحصول علي حقه في التعليم.



واستطرد "درويش": "ما المانع أن تكون هناك مدارس متخصصة لهذا النوع من التعليم ويكون المدرس متمكنا من هذا ومؤهل جيدا، فالنصوص واضحة في القانون، وليس وقته أن نعدله ونضع نصوص جديدة.



وكل مؤسسة لابد أن تلتزم بالقانون وتنفذه، لكن في ظل هذه الظروف الاقتصادية لا يمكن أن نحمل الدولة تكاليف لتوفير معلم ظل لكل طالب".



كما قالت، جاكلين ممدوح عضو الفتوي والتشريع بإدارة الشئون القانونية بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه لا توجد حاجة لإجراء تعديل حاليا في قانون ذوي الإعاقة، كما أن اللائحة التنفيذية لم تصدر أو تنفذ فكيف يتم التعديل، وأيضا يوجد في القانون نص ملزم لكفالة حق الطالب ذوي الإعاقة في التعليم والتيسير عليه بكل الإمكانيات.



وقالت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية التعليم، إنه منذ عام 2015 تم دمج 59 ألفا و351 طالبا من ذوى الإعاقة بمدارس التعليم العام والفني.



وأشارت "عبد السلام"، إلى أن المشكلة هي أنه لم يكن هناك تأهيل للعاملين في مجال التربية والتعليم والمدارس علي التعامل مع هذه الفئة من الطلاب، مؤكدة ضرورة التأهيل اللازم للمعلمين للتعامل مع هذه الفئة، وأن يتم توفير غرفة مصادر ليستفيد الطالب من خلالها بما هو غير متوفر له.



وأوضحت أنه خلال الفترة من 2011 حتي 2014 كان هناك 4200 طالب مدمجين في مدارس التعليم العام، ومنذ 2015 تم دمج 59 ألفا و351 طالبا بمدارس التعليم العام والفني، وهناك 2197 طالبا يعاني اضطراب التوحد، وهو مختلف عن الإعاقات الذهنية، لأنه اضطراب خاص بالتخاطب.



وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام، أن القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017 أعطي الأحقية لطالب التوحد والشلل الدماغي أن يتم الاستعانة بمرافق تربوي أثناء الدراسة والامتحانات، ويتم الاستعانة بمرافق تربوي أثناء الدراسة إذا اقتضي الأمر ذلك، وهذا المرافق التربوي هو معلم الظل الذي يقضي مشروع القانون المعروض أمام اللجنة بتوفيره لطلاب ذوي الإعاقة مع اختلاف المسمي.



وتابعت: "إحنا عندنا معلم الظل لكن بمسمي مرافق تربوي، الإشكالية في التكلفة، المرافق التربوي علي نفقة ولي الأمر، لكن القرار تضمن إعطاء الحق لولي الأمر سواء الأب أو الأم، مرافقة نجله الطالب الذي يعاني من اضطراب التوحد والشلل الدماغي والصرع خلال الامتحان، ووضعنا مواصفات للشخص المرافق التربوي، بأن يكون خريج كلية التربية ولديه خبرة في التعامل مع هذه الفئة، وبالتالي أوكد أن مصر سبقت دول كثيرة في تطبيق هذا النظام، لكن المشكلة الأساسية في التكلفة المالية لذلك يكون علي تكلفة ولي الأمر، والإشكالية المالية لسنا جهة اختصاص فيها".



وأشارت إلي أن وزارة التربية والتعليم استهدفت تدريب المعلمين علي التعامل مع دمج طلاب ذوي الإعاقة منذ عام 2015، وتم تدريب حوالي 30 ألف معلم من 2015 حتي 2017، ويتم توعيتهم بمعني الدمج وتطبيقه".



في سياق أخر رفضت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الخميس، مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي.



وينص مشروع القانون علي إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي تقوم بدراسة شاملة للقرى الأكثر فقرا واحتياجاتهم، كما تتلقى من المجتمع المدنى بضاعة للتأمين والتوزيع وتوزعها بشكل تكافلى للقرة الأكثر فقرا.



وأكدت اللجنة، أنه بعد الاستماع إلي مناقشات ورأي الوزارات المعنية وهي المالية والعدل والتضامن الاجتماعي وملاحظات النواب، ارتأت اللجنة عدم جدوي تقديم مشروع القانون، نطرا لوجود العديد من المؤسسات داخل أجهزة الدولة والوزارات تودي ذات المهمة، بالتالي لن يضيف جديد للمحتمع المصري، والهييات الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي تؤدي نفس الهدف، وتعدد المؤسسات والهيئات لن يحقق الهدف المنشود.

