جواد ظريف.. الدبلوماسي المفضل لـ ملالي طهران المتطرفين.. مجلة أمريكية تؤكد: درع مرشد إيران وقاسم سليماني سيفه

ظريف يحمي نظام إيران الديني بسحره الدبلوماسيين الغربيين

خامنئي يري ظريف شخصا يمكنه تخفيف حدة سياسة إيران دون تغييرها

حكام إيران وتركيا يدركون أهمية إرسال مبعوث معتدل للعالم يحمي قوتهم



"جواد ظريف درع مرشد إيران وقاسم سليماني سيفه".. هكذا وصف كريم سعد جدور الأستاذ المساعد بجامعة جورج تاون الأمريكية الدور الذي يلعبه وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الذي قدم استقالة مفاجئة ثم تراجع عنها لاحقا في مشهد أثارعلامات الاستفهام ثم التعجب لاحقا.



جدور الباحث الإيراني في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، قدم في تحليل نشرته مجلة أتلانتيك الأمريكية، رؤية مخالفة للصورة الشائعة لظريف المحسوب على حمائم النظام الإيراني بأنه المعتدل الذي يفضله صقور طهران، وأكد أن جواد ظريف يحمي نظام إيران الديني بينما يسحر الدبلوماسيين الغربيين.



وأوضح أن استقالة وزير الخارجية الإيراني بدت بمثابة هزيمة مقلقة لمعتقليين في بلاده و خشي المحللون من أن رحيله سيقطع الصلة الأخيرة لطهران بالغرب، فهو شديد الذكاء وتلقي تعلّيمه في أمريكا وهي مقومات لم يكن متوقعا أن تتوافر في دبلوماسي في أكثر الأنظمة المعادية لواشنطن.



ولكن الباحث لفت إلى أن المرشد آية الله علي خامنئي رفض استقالة ظريف بسرعة الذي عاد إلى العمل مرة أخرى ، مما أثار الشكوك بشأن الدور الذي يؤديه في نظام طهران الاستبدادي.



وتابع أن ظريف بالنسبة إلى المعجبين به، هو دبلوماسي بارع وفي خطر دائم من خصومه المتعصبين، ولكن بالنسبة إلى منتقديه، فهو شخص تستخدمه النخبة الحاكمة في طهران للتلاعب بالأمريكيين والأوروبيين، ولخامنئي فإن فائدة ظريف كونه يجمع كل هذه الأشياء، فهو شخصية متعاطفة يمكنها أن تخفف من حدة السياسة الإيرانية دون أن تغيرها في الواقع، وأكد الباحث أن حكام إيران وتركيا يدركون أن إرسال مبعوث معتدل عن أنظمتهم للعالم يحمي قوتهم ، بدلا من تقويضها، وأوضح الباحث أن ضعف ظريف يزيده قيمة لدي خامنئي.



وذكر الباحث في الشؤون الإيرانية أن إيران ربما تكون البلد الوحيد في العالم التي تخوض ثلاث حروب باردة في وقت واحد وأن خامنئي يدير هذه الصراعات بأداتين مهمتين هما قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني كسيف لخامنئي، وعلى النقيض من ذلك ، فإن ظريف هو بمثابة درع خامنئي حيث يستخدم مواهبه الدبلوماسية لمنع الضغوط الاقتصادية والسياسية الغربية، وأكد الباحث أن الرجلان يدركان دورهما ويعملا على تقسيم العمل بينهما فبينما يتعامل سليماني مع الميليشيات، يتتواصل ظريف مع وزارات الخارجية.



وأوضح أن ظريف باعتباره مسؤولًا في وزارة الخارجية، فإنه لم يستقيل عندما تم إعدام 5000 سجين سياسي في صيف عام 1988، وصمت في عام 2009 إبان الانتخابات الرئاسية المزورة وما صاحبها من انتفاضة.