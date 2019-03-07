الدولار يسجل أدنى مستوى له منذ عامين بختام تعاملات الأسبوع

واصل الدولار تراجعه بنهاية تعاملات اليوم الخميس 7 مارس 2019 ليسجل أدنى مستوى له منذ عامين، عند متوسط سعر شراء 17.38 جنيه و17.51 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري.



وانخفض ببنك الأهلي ومصر بنحو 3 قروش عن التعاملات الصباحية ليسجل نحو 17.41 جنيه للشراء و17.50 جنيه للبيع، مقابل 17.43 جنيه للشراء و17.53 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية.



كما خسر الدولار نحو 3 قروش بالبنك العربى الافريقى الدولى ليسجل نحو 17.41 جنيه للشراء و17.53 جنيه للبيع، في حين سجل بالبنك التجارى الدولى نحو 17.41 جنيه للشراء و17.51 جنيه للبيع.



وسجل الدولار ببنك الإسكندرية نحو 17.43 جنيه للشراء و17.53 جنيه للبيع بينما سجل بالمصرف المتحد نحو 17.41 جنيه للشراء و17.51 جنيه.