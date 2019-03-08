منقذ اليونانيين يحكي أصعب اللحظات فى حريق دمر 3 مدن.. فيديو

قال محمود موسى الصياد المصري الذي أنقذ عشرات المواطنين من الحريق الذي دمر ٣ مدن يونانية في أغسطس الماضي، إنه كان يعمل بجوار موقع الحريق وفي أثناء عودته اتصل به أحد أصدقائه وأخبره أن أحد الأشخاص فقد زوجته.



وكشف أنه ذهب بالمركب الخاص به للبحث عنها ولم يتوقع أحد أن الحادث ضخم بهذا الشكل وأكد أن هذه السيدة سبب في إنقاذ الناس.



وحكى الصياد فى حواره لبرنامج "معكم منى الشاذلي" بشاعة ما شاهده في موقع الحريق وقال: «عندما وصلت لمكان الحريق وجدت حرائق شديدة تشبه "جهنم حمراء" والدخان يملأ المكان ويغطى سطح البحر».



وتابع: "الناس ظلت تحت الدخان أكثر من 3 ساعات"، مشيرا إلى أنهم كانوا مهددون بالموت لولا قدرة الله.



واستكمل حديثه قائلا: "أول مرة فى حياته يعمل لايف للاستغاثة عبر التواصل الاجتماعى والذى أظهر الدخان الكثيف، مشيرا إلى أن صاحب المركب كان خائف من الدخول وقال له يا إما نموت او ننقذ هؤلاء".



