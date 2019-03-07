التموين تحذر: عقوبات مشددة لمن يصرف مستحقات المتوفين

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ترك مهلة 3 أشهر كاملة لأهل المتوفين، حيث يتحتم عليهم الإبلاغ عن الوفاة خلال الـ90 يوما الأولى من الوفاة، حتي يتم حذف المتوفي فقط من البطاقة التموينية دون أسرته.



ونوه "مدكور" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلى أن عدم الإبلاغ خلال أول 90 يوما من الوفاة بالإضافة لعدم صرف التموين الخاص بالمتوفى، تسقط العقوبة الغرامة.



وأكد، أن الربط الحكومي القائم في منظومة التموين، يعلموا بحالات الوفاة، ما يترتب عليه حذف الميت بعد التأكد التام من وفاته، مؤكدا أن الغرامة تطبق علي القائمين بصرف تموين الميت بقيمة ما تم صرفه من يوم الوفاة.



لافتا، إلى أن حساب القائم علي الطرف يتم علي المبالغ الحقيقة للسلة والخدمة المقدمة له، وليس بالقيمة المدعومة.