منسقة طلقني شكرا: أسباب الطلاق تختلف من بحري لقبلي.. فيديو

قالت أسماء أحمد فرغلي، منسقة مبادرة "طلقني شكرًا"، إن "الفكرة جاءت لها بعد أن لاحظت استسهال طلب الطلاق في المجتمع، وتزايد حالات الطلاق جعلها تسعى لفكرة تحد من هذه الظاهرة.



وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN، أن "أسباب الطلاق تختلف من بحري عن قبلي، وأن الصعيد مازال منتشرًا فيه الزواج المسمى بـ(الحلال المر) وهي إجبار البنت على زواج ابن عمها، أو الابن بزواج بنت خالة من أجل الحفاظ على الورث".



وتابعت أن "إجبار البنت على الزواج مثل وضعها في كفن وحسابها حساب الملكين، وأن البنت لو عنست لدى الأعراب ملهاش غير أنها تتجوز من أقاربها".