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حوادث

ضبط شخصين بحوزتهما 650 طربة لمخدر الحشيش بمطروح.. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 10:22 م
محمد صبري - رامى المهدي
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من إلقاء القبض على عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما الإجرامى فى مجال جلب وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود الغربية للبلاد لترويجها لدى عملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح وقطاع الأمن المركزى تم ضبط المتهم عبد القادر.ح.س، "عاطل"، ومقيم بدائرة قسم شرطة برانى، حال استقلاله إحدى السيارات بالقرب من محل مسكنه حائزًا ومحرزًا المضبوطات الآتية: (300) طربة لمخدر الحشيش بلغ وزنها 30 كيلو جرام، و (30,000) ثلاثون ألف قرص مخدر لعقار الترامادول، و (2) بندقية آلية، عدد (10) خزينة- عدد (280) طلقة لذات العيار، و1 بندقية آلية F N، عدد (18) خزينة، عدد (390) طلقة لذات العيار، و (1) بندقية خرطوش، عدد (102) طلقة لذات العيار، هواتف محمولة، ومبالغ مالية.

كما تمكنت الإدارة من رصد المتهم سعدواى.ف.و، م، "عاطل" ومقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه فى أحد الأكمنة المعدة له بالطريق الدولى الساحلى (الإسكندرية/ مطروح) حائزًا المضبوطات الآتية: (350) طربة لمخدر الحشيش وزنت (42,500) إثنان وأربعون كيلو وخمسمائة جرام، ومبالغ مالية وهواتف محمولة.. وبمواجتهما أقرا بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع وإستخدام الهاتف والسيارة فى النقل والترويج..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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