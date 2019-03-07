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حوادث

مسعفان يعيدان 96 ألف جنيه عثر عليها في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

الخميس 07/مارس/2019 - 10:18 م
المضبوطات
المضبوطات
ايمن رياض
عثر المسعف أشرف محمود عبد الله والسائق عبيد عامر سائق سيارة إسعاف علي مبلغ مالي قدره 96 ألف جنيه و520 جنيها وتليفون محمول بالإضافة إلى فيزا كارت و2 توكيل بيع سيارة، وذلك داخل سيارة ملاكى انقلبت بالطريق الصحراوى الشرقى.

البداية كانت عندما تلقى اللواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بانقلاب سيارة ملاكى أمام نقطة إسعاف طريق الجيش الصحراوي الشرقي، وأسفر الحادث عن اصابة سائقها يدعى شعبان . ر .ع المقيم بقرية شيبة الشرقية بمركز أبو قرقاص.

وانتقل علي الفور رجال الإسعاف ورجال الحماية المدينة وقوة أمنية من نقطة شرطة الصحراوي الشرقي، وتم نقل المصاب لمستشفى المنيا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وقدم الدكتور أحمد سيف رئيس رئيس المنطقة الجنوبية لهيئة الإسعاف، الشكر والتقدير للمسعف والسائق لأمانتهما وقرر تنظيم حفل لتكريمهما وسط أصدقائهما، لكونهما نموذجا مشرف لهيئة الإسعاف.

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