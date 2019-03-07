عمومية نساء مصر تهنئ المرأة بيومها العالمي: نجحت بشجاعتها في نيل حقوقها

هنأت الدكتورة منال العبسي رئيس الأكاديمية العربية لإعداد القادة، ورئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، المرأة بيومها العالمى، مشيرة الى أن المرأه استطاعت بشجاعتها وجهدها الوصول لأعلى المناصب فى مختلف المجالات، وانتزاع حقوقها التى كانت مهدرة فى السابق، سواء السيادسية او الاجتماعية ، ولا يمكن لأحد أن ينكر الدور الايجابى الذي تقوم به المرأة حاليا و الذي جعلها ليست فقط نصف المجتمع بل المجتمع كله.



وأشادت "العبسي"، في بيان لها، بانجازات المرأه المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وفر لها المناخ الجيد لتحقق ذاتها وتنطلق الى عالم القيادة والريادة، مؤكده ان الرئيس السيسي أنصف المرأة وكرمها ولم يغفل دورها منذ تحملة المسئولية في إدارة شئون البلاد، و تطور ذلك التقدير فى تولى ثمان سيدات حقائب وزارية في مرحلة فارقة من عمر البلاد، كما استطاعت المرأة المصرية الوصول للعالمية الأفريقية من خلال السعى للإستثمار فى العديد من الدول الإفريقية، إلى جانب أنها تبذل الجهود لجذب الإستثمار والسياحة لتحقيق الإنتعاش الإقتصادي للبلاد.



ولفتت رئيس الجمعية، الى أن تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقي في دورته الحالية شجع سيدات الأعمال المصريات للاستثمار في افريقيا، وفتح أسواق تجارية واستثمارية جديدة.



وأعربت، عن ارتياحها بتولى المرأة العربية مناصب قيادية رفيعه، كان آخرها تعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة فى الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب تولى 4 نساء لبنانيات حقائب وزارية هامة، فى الحكومة اللبنانية الجديدة، فى سابقة تعد الأولى من نوعها من بين دول الشرق الأوسط، مؤكدة أن المرأة العربية مازالت تسعى وتجتهد لتحقيق المزيد من المشاركات داخل أوطانها ، ولن تتوقف عن العمل من أجل علو شأن بلادها وإثبات قدراتها على تحقيق الازدهار والتقدم لمجتمعاتنا العربية.