نتائج وترتيب الصعيد بالمظاليم.. تعثر المتصدر أسوان وبني سويف يلاحقه بقوة

انتهت منافسات الجولة ال21 من مسابقة دوري القسم الثاني، وشهدت تعادل فريق أسوان مع منافسه تليفونات بني سويف، وحقق فريق بني سويف الفوز علي التحرير بثنائية نظيف.
وجاءت باقي نتائج الجولة كالتالى :-
طهطا 1-0 م.ش. ناصر ملوي
بنى سويف 2-0 تحرير أسوان
المنيا 1-2 النصر للتعدين
أسوان 0-0 تليفونات بني سويف
ديروط 1-0 الفيوم
سوهاج 2-0 الوليدية
الإعلاميين 0-2 الألومنيوم
وجاء ترتيب مجموعة الصعيد كالتالى :
1- اسوان :48
2- بني سويف :42
3- ت .بني سويف :36
4- المنيا :32
5- الاعلاميين :31
6- يديروط :30
7- سوهاج :28
8- الالومنيوم :28
9- طهطا :28
10- النصر للتعدين :24
11- الفيوم :21
12- تحرير اسوان : 21
13- ناصر ملوي :14
14- الوليدية :10
وجاءت باقي نتائج الجولة كالتالى :-
طهطا 1-0 م.ش. ناصر ملوي
بنى سويف 2-0 تحرير أسوان
المنيا 1-2 النصر للتعدين
أسوان 0-0 تليفونات بني سويف
ديروط 1-0 الفيوم
سوهاج 2-0 الوليدية
الإعلاميين 0-2 الألومنيوم
وجاء ترتيب مجموعة الصعيد كالتالى :
1- اسوان :48
2- بني سويف :42
3- ت .بني سويف :36
4- المنيا :32
5- الاعلاميين :31
6- يديروط :30
7- سوهاج :28
8- الالومنيوم :28
9- طهطا :28
10- النصر للتعدين :24
11- الفيوم :21
12- تحرير اسوان : 21
13- ناصر ملوي :14
14- الوليدية :10