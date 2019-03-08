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منقذ اليونانيين: لن أستطيع إنقاذ أشخاص بأوزان ثقيلة كما كنت أفعل.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 05:41 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال محمود موسى الصياد المصري الذي أنقذ عشرات المواطنين من الحريق الذي دمر ٣ مدن يونانية في أغسطس الماضي وحصوله على الجنسية اليونانية، إن اللايف الذى قام به قبل لحظات من إنقاذ الناس الغرض منه إنقاذ الناس.

وأضاف الصياد فى حواره لبرنامج " معكم مني الشاذلي" أنه سبحان الله أنقذ الناس بأوزانهم الثقيلة فإذا طلب منه هذا الأمر الآن لن يستطيع، مشيرا إلى أنه كان يلتقط الناس عشوائيا للمركب .

وتابع ضاحكا أن إحدى السيدات كبيرة السن كانت تخشى على نفسها من الالتقاط السريع مشيرا إلى أنه لم يترك أحدا تحت المياه نهائيا حتى من معه كلب مشيرا إلى أنه بعد اللايف جاءت اللنشات البحرية اليونانية ومراكب الصيد المصرية .

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