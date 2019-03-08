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ديني

أمين الفتوى: خطيب المسجد دوره مهم في استقرار المجتمعات.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 08:59 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن خطيب المسجد له دور مهم في استقرار المجتمعات ولو لم يحتاط في خطبه ودخل في أمور مثيرة فقد يتسبب في انهياره.

وأضاف عثمان، في لقائه على فضائية "الناس"، إن خطيب المسجد عليه أن يكون فطنا وذكيا ومدرك للقضايا المثارة ويعرف كيفية عرض المواضيع بصورة طيبة ونافعة للمصلين حتى يخرجوا من المسجد منتفعين بما قاله.

وأشار إلى أن الناس في حاجة إلى معلومات قيمة من خطب الجمعة والتى شهدت حاليا انضباطا في مساجد الجمهورية.

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