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رياضة

رئيس اتحاد الكاراتيه: نشارك بـ 70 لاعبا في بطولة البحر المتوسط

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:47 ص
محمد الدهراوي رئيس
محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه
أ ش أ
أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه أن المنتخبات الوطنية للناشئين والشباب وتحت 21 سنة تستعد حاليا للمشاركة في بطولة البحر المتوسط، والتي تستضيفها مدينة أنطاليا بتركيا خلال الفترة ما بين 1 وحتى 8 أبريل المقبل بمشاركة 70 لاعبا ولاعبة مصرية.

وقال رئيس اتحاد الكاراتيه - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الاتحاد حرص على المشاركة في بطولة البحر المتوسط بعدد كبير من اللاعبين واللاعبات لإعداد شباب وفتيات المنتخبات المصرية بشكل جيد قبل المشاركة في بطولة العالم في أكتوبر المقبل بتشيلي.

وأضاف الدهراوي أن الاتحاد يحرص على بناء جيل جديد من الشباب يكون قادرا على تمثيل مصر في كافة المحافل الدولية وفي مقدمتها الأولمبياد.

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