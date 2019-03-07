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استشاري بمعهد القلب القومي: الجميع صدموا بإقالة جمال شعبان

الخميس 07/مارس/2019 - 11:41 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت الدكتورة محمد سيد الدراوي، استشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، إن الجميع صدموا بإقالة الدكتور جمال شعبان، من إدارة المعهد، لإن الرجل لم يقصر في أداء واجبه أبدًا، وكان يعمل من السابعة صباحًا، وأغلق عيادته من أجل مباشرة العمل في المعهد.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه "كان اليوم هناك وقفة احتجاجية في المعهد ضد قرار الإقالة، وهناك حالة صدمة بين أطباء المعهد".

وأردف أن "الدكتور جمال شعبان لم يقصر في قوائم الانتظار، وأي تأخير يكون عائدًا لوزارة الصحة بسبب قرارها، والأطباء يعملون من 7 صباحًا إلى 9 مساءً من أجل قوائم الانتظار، والمعهد أنجز الكثير في حالات قوائم الانتظار".

وتابع أن "المعهد يعمل فوق طاقته، ولا يوجد أي تقصير في العمل من المدير السابق أو الأطباء".

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