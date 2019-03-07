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استشاري طب نفسي: أردوغان يعيش جنون العظمة

الخميس 07/مارس/2019 - 10:10 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور إبراهيم مجدي، استشاري الطب النفسي، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتمتع بكل صفات الديكتاتور من خلال خلق أعداء وهميين، وإدخال الجيش في أي صراع، ولديه نرجسية شديدة، وعدم الاعتراف بالخطأ.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن أردوغان يخلق أعداء وهميين ليظهر بأنه منتصر دائمًا، ولديه جنون العظمة ويصف نفسه ببعض الأحيان بأنه مثل النبي وأبو بكر الصديق.

وتابع أن "أردوغان وحزبه يتاجران بالقرآن الكريم، ويريد وضع نفسه في مرتبة النبي وأبو بكر الصديق، وأصبح يعيش في زمن (لهو الحديث)".

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