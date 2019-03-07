تعرف على جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة.. فيديو

نجحت الأجهزة الأمنية في ضربة أمنية ناجحة لمهربي المواد المخدرة، في إحباط محاولة تشكيل عصابي، لجلب كمية كبيرة من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 5 كيلو جرامات بمطار القاهرة الجوي.



ورصد قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اعتزام عناصر تشكيل عصابي جلب كميات كبيرة من مخدر الهيروين من إحدى الدول العربية وترويجه على عملائهم بداخل البلاد، وأمكن الوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي، وهم كلٍ من المدعو "عبد الله.ع"، مواليد 1984، والمدعو "عبد الملك. ع"، مواليد 1983، والمدعوة "هناء. ع"، مواليد 1991، والمدعو "فيصل. ن"، مواليد 1982، والمدعو "خليل. ف"، مواليد 1992، جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية.



ويتولى الأول جلب المواد المخدرة من الخارج، بينما يقوم باقى عناصر التشكيل بعقد الصفقات مع تجار تلك المواد المخدرة لترويجها بالبلاد.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والجهات المعنية أمكن ضبط الأول حال وصوله للبلاد على متن إحدى الرحلات القادمة من إحدى الدول العربية، وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت نحو 5.400 خمسة كيلو وأربعمائة جرام مخبأة داخل 12 كيس "مكسرات" –10خاتم فضة –2 ساعة يد – جهاز لوحى "تابلت".



كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط باقى عناصر التشكيل بأحد الأكمنة المعدة لضبطهم بمنطقة المنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزتهم "5 جرامات من مخدر الهيروين – 15 جرامًا من مخدر القات – مبالغ مالية "8050 جنيه مصرى ، 1300 ريال يمنى – 7 هواتف محمولة"، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بجلب المواد المخدرة بقصد ترويجها داخل البلاد، واتُخذت الإجراءات القانونية.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بترويج الشهادات الجامعية المزورة على إحدى الصفحات بموقع الاجتماعى "فيس بوك".



رصدت متابعة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص على موقع فيس بوك بنشر مشاركات تتضمن ادعاء قدرته على تزوير شهادات جامعية وذلك نظير مقابل مادى، بالفحص أسفرت الجهود أن مستخدم الحساب يدعى/ باسم ب. ح- مواليد 1992، مقيم بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.



وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته ، وبالتفتيش تم ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها كما تبين وجود رسائل بينه وأشخاص آخرين تتضمن الاتفاق بينهما على قيام المتهم بتسليمهم الشهادات الجامعية المزورة نظير مبالغ مالية.



بمواجهته اعترف بقيام آخرين بتزوير الشهادات لراغبى الحصول عليها، واقتصار دوره على إدارة الصفحة المشار إليها بموقع "فيس بوك" واستلام المبالغ المالية المتفق عليها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، جار تكثيف الجهود لضبط المتهمَين الهاربَين.

