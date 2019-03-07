سرى الدين يتبنى رعاية أول كتاب تذكاري عن تاريخ حزب الوفد

صدر مؤخرا أول كتاب تذكاري عن تاريخ حزب الوفد منذ تأسيس الوفد المصري، وحتى حركة 23 يوليو 1952، يأتي ذلك في إطار إحتفالات حزب الوفد بمرور 100 عام على ثورة الشعب في 1919.



صرح بذلك الدكتور هاني سري الدين عضو الهيئة العليا لحزب الوفد على هامش مشاركته في زيارة قيادات الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لبيت الأمة وضريح سعد زغلول يوم السبت القادم والذي يوافق مرور مئة عام على الثورة.



وأكد ''سري الدين '' رعايته للكتاب التذكاري الذي تم تكليف الكاتب شريف عارف مقرر لجنة الإعلام بالحزب بإعداده، وتابع:"أهدي الكتاب لجموع الوفديين تخليدا لكفاح المصريين في سبيل الاستقلال والحرية".



وأوضح أن الكتاب الذي يبلغ عدد صفحاته مائتي صفحة من القطع المتوسط، بطباعة فاخرة، يتضمن صورا ووثائق هامة ونادرة تستعرض لحظات فارقة في تاريخ حزب الوفد، وفي حياة الزعيمين سعد زغلول ومصطفى النحاس، مضيفا أن الكتاب الذي يمثل واحدة من فعاليات عديدة يقوم برعايتها في احتفالية مئوية الوفد يستهدف تقديم لمحات عظيمة من تاريخ مصر الحديث، خلال حقبة الإستعمار للأجيال الجديدة من الشباب.