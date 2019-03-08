جرعة عشق لـ سلمى عاطف بمعرض زايد للكتاب

تشارك الكاتبة السلمى عاطف، في الدورة الخامسة من معرض الشيخ زايد للكتاب، والمقام في الفترة من 1 وحتى 10 مارس الجاري، بجوار كلية الهندسة بمدينة الشيخ زايد، براويتيها، "جرعة عشق"، و"بدون قيود"، والصادرتين عن دار الميدان للنشر والتوزيع.



وتناقش رواية "جرعة عشق" الحياة اليومية لرجل الشرطة، مسلطة الضوء على الجانب الإنساني لتلك الشخصيات في ظل ظروف عملهم القاسية، بالإضافة لى التركيز على الحهد المبذول من قبل قوات الشرطة لنشر الأمان.



وتتابع السلمى عاطف في روايتها الثانية "بدون قيود" رصد حياة رجال الشرطة والجيش، ولكن في إطار رومانسي اجتماعي لا يخلو من الدراما والتشويق. وتدور "بدون قيود" حول مجموعة من قصص الحب المتشابكة بين أبطالها، وتركز الرواية حول مفهوم الحب الحقيقي القائم على العاطفة والتفكير معًا، وليس المعتمد على المشاعر فقط.



ومن خلال قصة بطلة الرواية "توبة" تعكس الكاتبة الحياة الرومانسية للضباط سواء من الجيش أو الشرطة، وكذلك مفهوم الحب الحقيقي من خلال قصص الحب المختلفة والمتشابكة في الرواية.