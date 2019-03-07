زياد برجي يتذكر والدته ويبكي على الهواء.. فيديو

قال الفنان اللبنانى زياد برجي، إنه أخر العنقود ويتمتع بحب من جميع أفراد أسرته، وكشف عن موقف غريب له قبل ظهوره للحياة، مضيفا: « امى كانت عايز تنزلنى قبل ما تولدني لانها عانت كثيرًا قبل ولادتى».



وتابع خلال حواره ببرنامج "حكايات لطيفة"، على شاشة قناة "دي إم سي" تقديم المطربة لطيفة: "والدتي كانت قدمها مكسورة ورغم ذلك تحملت الكثير فى حملى و ظهوري فى الحياة".



وغنى زياد لوالدته على الهواء وهو ما جعله يتأثر ويدخل فى حالة من البكاء، وقامت لطيفة بتغيير موضوع النقاش وقالت: "بلاش والنبي احسن انا كمان هعيط".

