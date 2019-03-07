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توك شو

زياد برجي يتذكر والدته ويبكي على الهواء.. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 10:12 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الفنان اللبنانى زياد برجي، إنه أخر العنقود ويتمتع بحب من جميع أفراد أسرته، وكشف عن موقف غريب له قبل ظهوره للحياة، مضيفا: « امى كانت عايز تنزلنى قبل ما تولدني لانها عانت كثيرًا قبل ولادتى».

وتابع خلال حواره ببرنامج "حكايات لطيفة"، على شاشة قناة "دي إم سي" تقديم المطربة لطيفة: "والدتي كانت قدمها مكسورة ورغم ذلك تحملت الكثير فى حملى و ظهوري فى الحياة".

وغنى زياد لوالدته على الهواء وهو ما جعله يتأثر ويدخل فى حالة من البكاء، وقامت لطيفة بتغيير موضوع النقاش وقالت: "بلاش والنبي احسن انا كمان هعيط".

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