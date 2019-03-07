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محافظات

تشغيل محطة مياه الشرب بـ ملوى بكامل طاقتها

الخميس 07/مارس/2019 - 10:24 م
تشغيل محطة مياة الشرب
تشغيل محطة مياة الشرب بملوى بكامل طاقتها
ايمن رياض
اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، تشغيل محطات مياه الشرب بمركز ملوى بكامل طاقتها، بعد اغلاقها كإجراء احترازى لحين مرور بقعة زيت بنهر النيل قادمة من محافظة اسيوط حفاظًا على صحة المواطنين.

وشكلت الشركة لجنة من جهاز شئون البيئة بالمنيا واللواء عصام عبد الغنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ملوى، ومؤمن صلاح رئيس الوحدة الوحدة المحلية لقرية المعصرة، بالإضافة إلى فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بملوى وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو ذلك من الناحية البيئية للحد من تلوث مياه الشرب بهذه المنطقة.

يذكر ان شركة مياه الشرب والصرف الصحى ناشدت أهالى المحافظة بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب تحسبًا لانقطاع المياه

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