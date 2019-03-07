تشغيل محطة مياه الشرب بـ ملوى بكامل طاقتها

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، تشغيل محطات مياه الشرب بمركز ملوى بكامل طاقتها، بعد اغلاقها كإجراء احترازى لحين مرور بقعة زيت بنهر النيل قادمة من محافظة اسيوط حفاظًا على صحة المواطنين.



وشكلت الشركة لجنة من جهاز شئون البيئة بالمنيا واللواء عصام عبد الغنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ملوى، ومؤمن صلاح رئيس الوحدة الوحدة المحلية لقرية المعصرة، بالإضافة إلى فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بملوى وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو ذلك من الناحية البيئية للحد من تلوث مياه الشرب بهذه المنطقة.



يذكر ان شركة مياه الشرب والصرف الصحى ناشدت أهالى المحافظة بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب تحسبًا لانقطاع المياه

