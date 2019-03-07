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زياد برجي يسرد تفاصيل تعرفه على زوجته المغربية من فيسبوك

الخميس 07/مارس/2019 - 10:18 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال المطرب اللبناني زياد برجي، إنه بالفعل كان لا يمتلك حسابات على السوشيال ميديا سواء "فيس بوك" أو "تويتر" أو "انستجرام"، وكان لا يحمل هاتفا محمولا أيضًا في إحدى الفترات، ورغم ذلك اقترن بزوجته "سناء" عن طريق الـ "فيس بوك".

وأضاف "برجي"، خلال حواره في برنامج "حكايات لطيفة"، الذي يُعرض على قناة "DMC"، أنه أثناء دخوله في عالم "فيس بوك"، كان يقرأ رسائل المعجبين والمعجبات له على "الماسنجر"، وقرأ رسالة شّعر من حديث صاحبتها أنها خجولة، وعلى الفور تواصل معها، وأخذا يتحدثان سويًا على الماسنجر وعلى الهاتف، وطلب منها الزواج بعد أسبوع.

وتابع: "بعد أسبوع حسيت بشعور غريب من ناحيتها، قلتلها أنا شكلي كده هتجوزك رغم إن هي مغربية والحمد لله اتجوزنا"، كما ذكر أن "يوم المنى" للإنسان عندما يحقق الشيء الذي يتمناه بالشكل الذي يتمناه"، موضحًا أن زوجته أجبرته أن يكون لديه أسرة وعائلة، وأنه أحب هذا الجو العائلي بشدة.

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