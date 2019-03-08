بيت الفنون يحتفل بأعياد الأم والربيع على مسرح عبد الوهاب بالإسكندرية

يحتفل البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الدكتور عادل عبده، بعيد الأم وأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد للأخوة الأقباط، خلال شهرى مارس الجارى وأبريل المقبل، على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.



وقال الفنان هانى النابلسى، مدير مسرح محمد عبد الوهاب، إن الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، ستقدم على المسرح حفلة يوم ٢١ مارس الجارى، بمشاركة مجموعة من فقرات السيرك القومى برئاسة الفنان وائل عبدالله.



وأضاف النابلسى، أن البيت الفنى يحتفل بأعياد الربيع وشم النسيم، ويقدم على المسرح حفلة يوم ٢٨ أبريل وأخرى يوم ٢٩ أبريل المقبل، يتضمن البرنامج منوعات غنائية، يشارك فيها فريق "لايف تيم" بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، إلى جانب باقة من الفقرات الفنية لفرقة الموسيقى الشعبية والسيرك القومي .



وأشار مدير مسرح عبد الوهاب، إلى أن يوم ٣و٤ أبريل المقبل، يستضيف المسرح حفل افتتاح وختام المهرجان الدولي السينمائي للفيلم الروائي القصير .