أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 7-3-2019

شهد اليوم الخميس الموافق 7 - 3 - 2019، عددا من الأخبار المهمة داخل النادي الأهلي، تصريحات محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.
وجاءت الأخبار كالآتي:
- رجال يد الأهلي يفوز على الأوليمبي في الدوري
- رجال تنس طاولة الأهلي يتوّجون بكأس مصر على حساب إنبي
- تدريبات تأهيلية لـ عمرو جمال ونجيب وصلاح محسن في الأهلي
- الأهلي يكتسح الزمالك ويتوج بكأس مصر لسيدات تنس الطاولة
- 4 أندية تنتظر حسم التأهل لنهائيات أبطال إفريقيا.. اعرف موقف الأهلى
- الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في الكونغو
- محمد يوسف: الأهلى لا يفكر فى المنافسة المحلية بشكل مؤقت.. وجاهزون لـ فيتا كلوب
- سيد عبد الحفيظ: مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب صعبة
- فحص طبي دقيق لنجم الأهلي
وجاءت الأخبار كالآتي:
- رجال يد الأهلي يفوز على الأوليمبي في الدوري
- رجال تنس طاولة الأهلي يتوّجون بكأس مصر على حساب إنبي
- تدريبات تأهيلية لـ عمرو جمال ونجيب وصلاح محسن في الأهلي
- الأهلي يكتسح الزمالك ويتوج بكأس مصر لسيدات تنس الطاولة
- 4 أندية تنتظر حسم التأهل لنهائيات أبطال إفريقيا.. اعرف موقف الأهلى
- الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في الكونغو
- محمد يوسف: الأهلى لا يفكر فى المنافسة المحلية بشكل مؤقت.. وجاهزون لـ فيتا كلوب
- سيد عبد الحفيظ: مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب صعبة
- فحص طبي دقيق لنجم الأهلي