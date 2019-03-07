أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 7-3-2019

شهد اليوم الخميس الموافق 7 - 3 - 2019، عددا من الأخبار المهمة داخل النادي الأهلي، تصريحات محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.وجاءت الأخبار كالآتي: