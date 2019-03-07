حسن حسني يتعاون مع مصطفى شعبان للمرة الرابعة فى دراما رمضان

انتهى الفنان الكبير حسن حسني من تصوير أحدث أدواره فى الدراما التلفزيوينة من خلال مسلسل "أبو جيل" والذى يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان ويعرض خلال موسم دراما شهر رمضان المقبل.



وتعاون حسن حسنى مع مصطفى شعبان من خلال المسلسل هو الرابع بعد مسلسلات "العار" عام 2010، و"الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.



مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى، بطولة دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، ، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى، غفران محمد وعدد آخر من الفنانين.





