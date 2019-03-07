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توفيق عكاشة: الإخوان وراء المظاهرات في الجزائر لإسقاطها.. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 10:33 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي توفيق عكاشة؛ أن من يتصدر شاشات التلفزيون في أنحاء العالم؛ هم الإخوان الارهابيون؛ لافتا أن الإخوان أيضا وراء الأحداث التي تجري في الجزائر الان.

وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم»؛ المذاع على فضائية «الحياة»؛ أن ما يحدث في الجزائر سيناريو متكرر للجماعة الإرهابية التي لا تملك سيناريو جديا لتسقط به الدول العربية.

وسخر عكاشة من قنوات الإخوان منها الجزيزة التي تصدر من مستشفى الأمراض العقلية بالدوحة؛ والعربي التي تبث من مصحة نفسية من لندن _ على حد تعبيره.

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