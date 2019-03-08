في اليوم العالمي للمرأة.. فتاة العام تصل لقيادات الدولة لتحقيق حلم الشرطية المصرية

لم يكن اليوم العالمي للمرأة يوما مقتصر على فئة معينة من السيدات، فهو يوم يخص كل امرأة سواء شابة أو مسنة لها دور بالمجتمع وقد كان لدنيا العديد من النماذج المشرفة للمرأة في جميع المجالات وفي عام 2018 ظهرت فتاة مصرية اسمها كلارا ميلاد من محافظة الاسكندرية عمرها 18 عاما طالبة بالثانوية العامة أثارت ضجة كبيرة استطاعت ان تصل رسالتها الى رئاسة الجمهورية مما جعلها تجلس بالصفوف الأولي بمنتدي شباب العالم.



"كلارا ميلاد"، مؤسسة مبادرة "شرطية مصرية" كل حلمها أن تلتحق بكلية الشرطة، وارتداء البدلة الميري، والانضمام لصفوف إدارة الحماية المدنية، لتخدم وطنها.



لن يتخيل أحد أن فتاة بعمر وأنوثة كلارا، تحاول أن تصبح ضابط شرطة، " فوفقًا للوائح كلية الشرطة، لا يقبل للالتحاق بها من الحاصلين على الثانوية العامة إلا الذكور، بينما يحق للفتيات الالتحاق عن طريق ما يعرف باسم "الضباط المتخصصين"، عقب إنتهاء الدراسة الجامعية.



تقول كلارا لـ صدي البلد: "والدي تعرض لسرقة مبلغ مالي كبير، وتعرفت حين ذلك، على رئيس مباحث بمديرية أمن الإسكندرية، الذي نجح في استعادة المبلغ مرة أخرى، مما كان له قدوة مثالية، وكان السبب الرئيسي في حبي لتلك المهنة، ورغبتي في تأدية الواجب الوطني، وإعادة الحقوق لأصحابها.



وبدأت كلارا في تدشين صفحة على «فيسبوك» تحت اسم «شرطية مصرية»، توضح أهداف الحملة، والمتمثلة في فتح باب الالتحاق بكلية الشرطة للفتيات من بعد إتمام الثانوية العامة، وتوسيع مهام الشرطة النسائية في مصر واستطاعت ان تجمع عدد كبير من المؤيدين للفكرة مما جعلها تصل الي وزارة الدفاع.



وأكدت كلارا أن المبادرة تسعى إلى خدمة الوطن، ولا بد من تواجد الشرطة النسائية في أقسام متخصصة معينة، وحملة شرطية مصرية، هدفها الحماية المدنية.



وكانت كلارا أوضحت بمنتدي شباب العالم الذي اقيم في شرم الشيخ ان الدستور المصري والقوانين الناظمة للالتحاق بكليات الشرطة، فوجدت في الدستور المادة 14 التي تؤكد أن اختيار الأشخاص في الوظائف العامة لا بد أن يكون على أساس الكفاءة ومن دون محاباة، وكذلك المادة 9 تُلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين بلا تمييز مما يعني أنه لا فرق بين رجل وامرأة".



وأشارت كلارا إلى أنها استطاعت التواصل مع الجهات الرسمية لتوضيح مبادرتها، واتخاذ خطوات فعلية لتحويلها إلى واقع ملموس أول اجتماع رسمي كان مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الذي أبدى دعمه للمبادرة في حضور مستشارين قانونيين للوزارة، وحصل على ملف المبادرة ووعد بدرسه وعرضه على مجلس الوزراء كما أن مبادرة "شرطية مصرية " استطاعت أن تصل إلى مكتبي وزير الدفاع ووزير الداخلية.

